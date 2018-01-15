В Краснодарском крае выявлен вирус АЧС

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На территории Курганинского городского поселения в Краснодарском крае выявили африканскую чуму свиней (АЧС), сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Вирус обнаружили в субботу, 13 января, в патологическом материале домашней свиньи, которая содержалась в одном из личных подсобных хозяйств.

Кроме того, вирус выявили в останках свиньи, найденной на территории бывшей свалки ТБО в 200 метрах от трассы Курганинск — Кошехабль.

В настоящее время на месте работают специалисты региональной госветслужбы под контролем территориальных управлений ведомства.

В ноябре URA.RU сообщало, что в Челябинской области отменили карантин по АЧС.

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