В Краснодарском крае выявлен вирус АЧС

На территории Курганинского городского поселения в Краснодарском крае выявили африканскую чуму свиней (АЧС), сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Вирус обнаружили в субботу, 13 января, в патологическом материале домашней свиньи, которая содержалась в одном из личных подсобных хозяйств.

Кроме того, вирус выявили в останках свиньи, найденной на территории бывшей свалки ТБО в 200 метрах от трассы Курганинск — Кошехабль.

В настоящее время на месте работают специалисты региональной госветслужбы под контролем территориальных управлений ведомства.

В ноябре URA.RU сообщало, что в Челябинской области отменили карантин по АЧС.