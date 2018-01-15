Песков заявил о необходимости проработки темы внесудебной блокировки экстремистских сайтов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Кремля, тема досудебной блокировки экстремистских сайтов подлежит тщательной проработке.

«Я не стал бы озвучивать какую-то позицию в данном случае. Это те вопросы, которые, безусловно, подлежат глубокой проработке», — отметил Песков.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за введение внесудебного порядка закрытия экстремистских сайтов. По его мнению, это даст возможность оперативнее реагировать на пропаганду экстремизма в интернете.





