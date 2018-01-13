В Петербурге три человека погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции

В Санкт-Петербурге три человека погибли в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

«Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, не выполнил требований сотрудников об остановке, в результате преследования совершил наезд на металлический столб для растяжки проводов Горэлектротранса», — приводит РИА Новости сообщение управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что в ДТП погибли три человека. Также сообщается, что в тяжёлом состоянии госпитализированы два человека — пассажиры автомобиля.

Ранее ФАН сообщало, что три человека погибли в ДТП в Самарской области.