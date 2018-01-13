Тела двух погибших обнаружили под завалами на заброшенной котельной в Челябинской области

Тела двух человек обнаружены под завалами на территории заброшенного здания котельной в Челябинской области, об этом сообщило региональное управление поисково-спасательной службы.

«На данный момент стало известно, что на территории заброшенного здания котельной (в посёлке Бажово) под завалами найдены тела двоих погибших (мужчина и женщина)», — говорится в сообщении службы.

Там отметили, что, по предварительной версии, погибшие разбирали металлический каркас здания на металлолом, в результате чего конструкция обрушилась, что вызвало обвал крыши и верхних перекрытий.

«Завал составил около 300-400 квадратных метров, а глубина 2,5 метра», — добавили в службе.

На месте происшествия также находятся сотрудники полиции.

9 ноября стало известно об обрушении после взрыва газа дома 36 по Удмуртской улице в Ижевске. По последним данным, погибли шесть человек.