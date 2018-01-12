Объявлены результаты продаж новых автомобилей в России в 2017 году
На ежегодной конференции комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) были объявлены результаты продаж новых машин в России в 2017 году, сообщает «Газета.Ru».
По имеющимся данным, реализовано 1,596 млн автомобилей.
Рост продаж по сравнению с 2016 годом — 12%.
Декабрь 2017 года стал десятым месяцем подряд, когда наблюдался рост рынка. Было продано 166 тыс. машин, что на 14% больше, чем в декабре предыдущего года.
«Путь к восстановлению рынка ещё долог, но первый шаг уже сделан», — заявил председатель комитета Йорг Шрайбер.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что две модели Lada попали в список самых продаваемых автомобилей в Европе.
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