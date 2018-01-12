СМИ: В Петербурге проводят проверку после избиения подростка водителем из-за снежка

В Санкт-Петербурге проводят проверку после избиения подростка водителем из-за брошенного в автомобиль снежка, сообщает 78.ru.

Как утверждает мать 15-летнего мальчика, её сын играл в снежки около кольцевой автодороги и попал в проезжавший мимо Volkswagen. Иномарка остановилась, и вышедший из неё мужчина несколько раз ударил подростка по лицу, сел в машину и уехал.

По имеющимся данным, мальчик госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибом губы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сказали, что в настоящее время полиция проводит проверку по факту конфликта между подростком и водителем.

Инцидент произошёл 10 января, сообщает «ПолитЭксперт». Мать мальчика отказалась подавать заявление в правоохранительные органы.

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