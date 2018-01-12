В Иркутской области бензовоз провалился под лёд

Сотрудники МЧС ликвидируют нефтепродукты, разлившиеся на месте провала под лёд автоцистерны в Иркутской области, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

По данным издания, в бензовозе находилось 20 тонн топлива. В настоящее время последствия инцидента устраняют при помощи заградительных бон, сорбента и специального оборудования.

Ранее в Амурской области автомобиль, в котором находились пять человек, провалился под лёд на реке Бурее.