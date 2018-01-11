Из России пытались вывезти 1,5 тонны монет, выпущенных к чемпионату мира по футболу
Инцидент произошёл на Кингисеппской таможне в Ленинградской области.
Путешественник хотел вывезти 300 мешков с памятными монетами достоинством в 25 рублей и два мешка с 10-копеечными монетами. Мужчина утверждал, что обменял все эти деньги в российских банках.
Он не скрывал, что везёт крупную сумму, и указал эту информацию в своей декларации.
По словам путешественника, он планировал начать продажу монет после начала чемпионата, а пока намеревался хранить их в Таллине.
Как оказалось, мужчина — житель иностранного государства, но документы, подтверждающие наличие вида на жительство, он не предоставил.
Таможня возбудила дело об административном правонарушении за совершение незаконных валютных операций.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Ростовской области при попытке провезти на надувной лодке 10 кг марихуаны задержан украинец.