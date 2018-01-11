Из России пытались вывезти 1,5 тонны монет, выпущенных к чемпионату мира по футболу

Из России пытались вывезти 1,5 тонны монет, выпущенных в честь чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Инцидент произошёл на Кингисеппской таможне в Ленинградской области.

Путешественник хотел вывезти 300 мешков с памятными монетами достоинством в 25 рублей и два мешка с 10-копеечными монетами. Мужчина утверждал, что обменял все эти деньги в российских банках.

Он не скрывал, что везёт крупную сумму, и указал эту информацию в своей декларации.

По словам путешественника, он планировал начать продажу монет после начала чемпионата, а пока намеревался хранить их в Таллине.

Как оказалось, мужчина — житель иностранного государства, но документы, подтверждающие наличие вида на жительство, он не предоставил.

Таможня возбудила дело об административном правонарушении за совершение незаконных валютных операций.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Ростовской области при попытке провезти на надувной лодке 10 кг марихуаны задержан украинец.