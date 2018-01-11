В Туле завели уголовное дело из-за гибели младенца по недосмотру матери

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Тульские следователи завели уголовное дело из-за гибели младенца по недосмотру матери, сообщает телеканал «360» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

По имеющимся данным, 8 января женщина оставила своего шестимесячного ребёнка в ванне во время купания. Она вернулась через несколько минут, но младенец уже погиб.

Матери предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее New Inform сообщало, что в Оренбургской области 11-месячный ребёнок попал в больницу с острым отравлением, после того как прокусил капсулу со стиральным порошком.

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