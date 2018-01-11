СМИ рассказали о причине пробки на Горьковском шоссе в Москве

Стало известно о причинах пробки на Горьковском шоссе в Москве, сообщает телеканал «360».

Один из супермаркетов, по словам его охранников, был эвакуирован. Около здания, предположительно, ищут взрывное устройство.

В настоящее время на месте работают полицейские.

Движение на шоссе было остановлено вечером в четверг, 11 января, в обе стороны.

Официальной информации пока нет.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.