Глава чеченского отделения «Мемориала» арестован на два месяца

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Шалинский городской суд Чечни арестовал главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева сроком на два месяца.

«Два месяца содержания под стражей в следственном изоляторе», — приводит РИА Новости слова члена правления организации Олега Орлова.

Ранее он сообщил, что Титиеву было официально предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК России (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

В декабре сообщалось, что российский правозащитник, председатель международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский скончался на 72-м году жизни.

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