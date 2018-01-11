Учебник по истории России, где события на Украине названы революцией, отправлен на экспертизу

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Дополнительная экспертиза учебника для 10-го класса «История России. Начало XX — начало XXI века» издательства «Дрофа» будет проведена до 27 января. Об этом свидетельствует протокол заседания научно-методического совета по учебникам Минобрнауки России.

Как отмечается, дополнительную экспертизу будет проводить Российская академия наук.

«Результаты представить в Минобрнауки России в срок до 27 января 2018 года», — говорится в документе.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, что в учебнике события весны 2014 года на Украине, предшествовавшие воссоединению полуострова с Россией, названы «революцией».

После этого Совет Федерации поручил комитету по науке, образованию и культуре изучить российские учебники по истории на предмет достоверности и корректности описания событий на Украине 2013—2014 годов.

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