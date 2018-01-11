СК возбудил новое дело против экс-главы Марий Эл Маркелова

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Следователи возбудили новое уголовное дело против бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом в зале суда заявил следователь.

«Возбуждено дело в отношении Маркелова по ч. 1 ст. 222 — дело о хранении боеприпасов и их приобретении», — приводит газета «Известия» слова следователя.

В середине апреля 2017 года суд вынес решение об аресте бывшего главы Марий Эл.

Маркелова обвиняют в получении взятки на сумму более 235 млн рублей. 

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