По большим праздникам московский транспорт будет работать круглосуточно

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По большим праздникам столичный транспорт будет работать круглосуточно, передаёт m24.ru.

Как напомнил мэр Москвы Сергей Собянин, второй год подряд метрополитен, МЦК и наземный транспорт были доступны всю новогоднюю ночь.

Городские власти приняли решение сохранить такой порядок и в другие крупные праздники.

В новогоднюю ночь столичным транспортом воспользовались 510 тыс. человек.

Основная часть пришлась на метро и МЦК — 430 тыс. пассажиров.

В октябре ФАН передавало, что в Москве на Таганско-Краснопресненской линии метро начали курсировать 19-й и 20-й инновационные поезда «Москва».

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