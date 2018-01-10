В ДТП в Красноярском крае погибли четыре человека

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В дорожно-транспортном происшествии в Красноярском крае погибли четыре человека, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что 10 января на 30-м километре трассы Красноярск — Енисейск водитель автомобиля Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения, где в этот момент находилась машина Lifan.

Погибли водитель и двое детей, ехавшие в отечественном авто, а также пассажирка иномарки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил трёх детей.

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