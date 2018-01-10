В Балтийске обнаружили глубинную бомбу времён Великой Отечественной

В приморском городе Балтийск обнаружена глубинная бомба времён Великой Отечественной войны весом 100 кг. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Калининградской области.

«Глубинная бомба времён войны, весом 100 кг, обнаружена в Балтийске на пересечении улиц Чехова и Приморское шоссе во время прокладки подземного электрокабеля через дорогу», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что рядом также найдены девять миномётных мин калибра 81 мм.

По словам представителя МЧС, близлежащий район взят под охрану полицией. Вывоз бомбы и мин для уничтожения запланирован на 11 января.

В Балтийске расположена главная военно-морская база Балтийского флота.

Ранее Nation News передавал, что на шоссе в Волгограде нашли авиабомбу времён войны.