В Подмосковье капитан МВД получил выговор, не пропустив в лифт генералов

Следователь ГУ МВД по Московской области получил выговор за то, что не пропустил в лифт двух генералов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по области Татьяну Петрову, следователя наказали за нарушение дисциплинарного устава, «выразившееся в несоблюдении субординации и проявлении неуважения к руководству».

По её словам, следователь 4-го отдела следственной части ГСУ позволил себе неуважительное поведение по отношению к коллегам по службе и руководству ГУ МВД.

Как рассказали в ГСУ, сотрудник МВД забежал в лифт, нажал на кнопку нужного ему этажа, а генералы остались у закрывшихся дверей.