В «Аптекарском огороде» расцвели орхидеи-ландыши

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели орхидеи-ландыши, сообщает m24.

Эти цветы также известны как цимбидиум.

В настоящее время в «Аптекарском огороде» продолжается фестиваль «Тропическая зима» — крупнейшая в России выставка орхидей, хищных растений и суккулентов.

Директор сада Алексей Ретеюм назвал мероприятие «красочной феерией». Выставка продлится до 2 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге расцвело 103-летнее растение.