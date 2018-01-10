Более 50 торговых точек появится на шести станциях МЦК

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Более 50 торговых павильонов появится на самых востребованных станциях Московского центрального кольца, сообщает kp.ru.

В частности, они заработают в вестибюлях станций «Деловой центр», «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Измайлово», «Стрешнево» и «Панфиловская».

«В вестибюлях разместятся аптеки, кофейни, мини-маркеты с товарами для дома, точки продажи прессы, закусочные и рестораны, а также сервисные пункты по изготовлению ключей, ремонту одежды и обуви», — заявили в столичной мэрии.

Первые десять торговых точек заработают до конца февраля, ещё 44 павильона откроются ближе к лету.

Ранее m24 сообщало, что число пассажиров, перевезённых поездами Московского центрального кольца с момента запуска, превысило 130 млн.

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