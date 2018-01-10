У Улюкаева появились сокамерники

У экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева в СИЗО появились двое сокамерников. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

«Несмотря на то что Улюкаев очень просил находиться в камере в одиночестве, к нему после перевода из карантина подселили ещё двух сокамерников. С ними сейчас он и находится в СИЗО», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, кто они.

Зампредседателя ОНК Ева Макарчина уточнила, что оба сокамерника моложе Улюкаева.

«Судя по всему, никаких конфликтов нет. Впрочем, у него и жалоб на содержание сейчас вообще нет. Однако выглядит он весьма грустно», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Улюкаева перевели из карантина в камеру СИЗО. Также отмечалось, что ему понравилось местное меню.

15 декабря суд приговорил экс-главу Минэкономразвития России к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за взятку.