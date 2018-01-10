В Госдуме объяснили пропажу карточек депутатов ЛДПР
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в начале первого заседания весенней сессии некоторые либерал-демократы не смогли зарегистрироваться в зале, а вышедший к трибуне представитель фракции Вадим Деньгин назвал это технической заминкой.
«Человек установлен, все подробности понятны, но депутаты к этому отношения не имеют», — сказал спикер.
По его словам, работник технических служб подумал, что рабочий год завершён, и, убирая рабочие места депутатов, «он взял и на память собрал карточки».
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв (ЛДПР) заявил, что карточка депутата является его собственностью.
«По традиции мы оставляем их на рабочих местах и на время праздников, и на время выходных. Учитывая, что Государственная дума является режимным объектом, и охрана осуществляется на высочайшем уровне, мы надеемся на сохранность карточек», — сказал он.
В настоящее время ведётся расследование случившегося, изучаются записи видеокамер.