В Госдуме объяснили пропажу карточек депутатов ЛДПР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что карточки для регистрации депутатов фракции ЛДПР взял из зала заседаний на память сотрудник технических служб.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в начале первого заседания весенней сессии некоторые либерал-демократы не смогли зарегистрироваться в зале, а вышедший к трибуне представитель фракции Вадим Деньгин назвал это технической заминкой.

«Человек установлен, все подробности понятны, но депутаты к этому отношения не имеют», — сказал спикер.

По его словам, работник технических служб подумал, что рабочий год завершён, и, убирая рабочие места депутатов, «он взял и на память собрал карточки».

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв (ЛДПР) заявил, что карточка депутата является его собственностью.

«По традиции мы оставляем их на рабочих местах и на время праздников, и на время выходных. Учитывая, что Государственная дума является режимным объектом, и охрана осуществляется на высочайшем уровне, мы надеемся на сохранность карточек», — сказал он.

В настоящее время ведётся расследование случившегося, изучаются записи видеокамер.