В Госдуме объяснили пропажу карточек депутатов ЛДПР

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что карточки для регистрации депутатов фракции ЛДПР взял из зала заседаний на память сотрудник технических служб.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в начале первого заседания весенней сессии некоторые либерал-демократы не смогли зарегистрироваться в зале, а вышедший к трибуне представитель фракции Вадим Деньгин назвал это технической заминкой.

«Человек установлен, все подробности понятны, но депутаты к этому отношения не имеют», — сказал спикер.

По его словам, работник технических служб подумал, что рабочий год завершён, и, убирая рабочие места депутатов, «он взял и на память собрал карточки».

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв (ЛДПР) заявил, что карточка депутата является его собственностью.

«По традиции мы оставляем их на рабочих местах и на время праздников, и на время выходных. Учитывая, что Государственная дума является режимным объектом, и охрана осуществляется на высочайшем уровне, мы надеемся на сохранность карточек», — сказал он.

В настоящее время ведётся расследование случившегося, изучаются записи видеокамер.

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