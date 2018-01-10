Медведев поручил принять меры по регулированию жилищных платежей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минэкономразвития и ФАС до 1 марта принять меры по регулированию жилищных платежей.

В распоряжении на сайте кабмина говорится о необходимости «принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме».

Ранее группа депутатов Госдумы подготовила поправку в Жилищный кодекс, которая предполагает изменение порядка приостановления выдачи субсидий по ЖКХ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В конце октября газета «Известия» сообщила, что управляющие компании могут отстранить от сбора средств за услуги ЖКХ.

Эксперт Высшей школы госуправления Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» данную инициативу.