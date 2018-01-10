СМИ: Минстрой планирует обязать управляющие компании раскрывать структуру своих тарифов

В Министерстве строительства и ЖКХ подготовили поправки в ряд нормативных актов, которые обяжут управляющие компании (УК) раскрывать жильцам структуру тарифов на свои услуги.

Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на текст документа, оказавшегося в распоряжении редакции.

Отмечается, что изменения также заставят УК не только раскрывать информацию о том, из чего складывается стоимость услуг по управлению домом, но и заранее извещать жильцов о повышении цен на услуги и проведении ремонтных работ.

Оповещать и давать разъяснения УК должны будут через вывешивание на видном месте в подъезде дома всех необходимых сведений на официальном бланке. О новых тарифах они должны будут сообщать не менее чем за 30 суток до поступления платёжных документов.

Поправки также будут регламентировать сроки приёма и фиксации заявки по поводу неисправности систем и устранения неполадки.

Ранее Путин заявил, что управляющие компании в ЖКХ необходимо отрезать от денежного потока, поскольку они собирают деньги и за коммунальные платежи, которые идут в адрес снабжающих организаций, и за жилищные платежи, а потом не всегда расплачиваются своевременно.