Путин обсудил с главами МЧС и Минфина программу вооружений

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Российский президент Владимир Путин обсудил с министром финансов Антоном Силуановым и главой МЧС Владимиром Пучковым государственную программу вооружений в части, касающейся МЧС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ходе совещания были обсуждены вопросы госпрограммы вооружений в части, касающейся МЧС. Министры и президент согласовали параметры программы по линии ведомства», — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом он добавил, что глава МЧС доложил президенту об итогах деятельности ведомства за 2017 год.

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