На Урале завели уголовное дело после гибели ребёнка в ледовом городке

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В Челябинской области завели уголовное дело после гибели 11-летнего ребёнка в недостроенном ледовом городке в Сатке, сообщает URA.RU.

По имеющейся информации, 22 декабря 2017 года мальчика придавило ледяной глыбой. Он был госпитализирован, но после Нового года скончался в областной детской больнице.

«По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — заявили в пресс-службе СУ СК России по региону.

В ходе расследования планируется дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственных за строительство объекта и обеспечение режима недопуска лиц на площадку строительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что возбуждено уголовное дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка в Балашихе.

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