Росгвардия намерена создать спецподразделения для борьбы с беспилотниками

Спецподразделения для борьбы с беспилотниками могут быть созданы в России, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя директора Росгвардии Сергея Меликова.

«Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами», — заявил он.

По его словам, вопрос о штатных подразделениях прорабатывается вместе с Федеральной службой безопасности, Федеральной службой охраны и Министерством обороны. Ведомства также занимаются созданием техники, способной распознавать беспилотники любого типа и эффективно им противодействовать.

Ранее сообщалось, что в России намерены создать единую испытательную базу для беспилотников.