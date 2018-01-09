Собчак рассказала о главном потрясении в 2017 году

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», рассказала RT, что потрясло её в 2017 году.

«Больше всего в этом году меня потрясло, что в очередной раз Владимир Путин идёт на эти выборы», — заявила она. 23 декабря съезд «Гражданской инициативы» выдвинул Ксению Собчак кандидатом на пост главы государства. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.