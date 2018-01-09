Собчак рассказала, что для неё значит Родина

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», рассказала RT, что для неё значит Родина.

«Для меня моя Родина — это страна Россия, которую я очень люблю, в которой рождён мой сын. Это единственное место на планете, где я чувствую себя дома», — сказала она.

23 декабря съезд «Гражданской инициативы» выдвинул Ксению Собчак кандидатом на пост главы государства.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.