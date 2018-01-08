В Свердловской области в ДТП погибли три человека

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В результате ДТП в Свердловской области погибли три человека, ещё трое пострадали. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.

Как пишет kp.ru, авария произошла на 10-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Водитель Kia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, допустив столкновение с другим автомобилем.

Отмечается, что жертвами ДТП стали три человека, ещё трое госпитализированы и находятся в тяжёлом состоянии.

В конце декабря 2017 года портал Nation News сообщал, что в массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека.

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