В Свердловской области в ДТП погибли три человека

В результате ДТП в Свердловской области погибли три человека, ещё трое пострадали. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.

Как пишет kp.ru, авария произошла на 10-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Водитель Kia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, допустив столкновение с другим автомобилем.

Отмечается, что жертвами ДТП стали три человека, ещё трое госпитализированы и находятся в тяжёлом состоянии.

В конце декабря 2017 года портал Nation News сообщал, что в массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека.