Источник сообщил о взрыве гранаты во дворе дома в Назрани
Во дворе одного из частных домовладений в Назрани в Республике Ингушетия взорвалась граната, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Примерно в 3 часа ночи 8 января во дворе дома по улице Цороева в городе Назрани, где живёт семья Хазбиевых, произошёл взрыв. По предварительной информации, взорвалась граната», — заявил источник.
В момент взрыва в доме находились люди, но никто из них не пострадал.
Ранее URA.RU передавало, что многоэтажный дом в Кургане был эвакуирован из-за учебной гранаты.
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