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Источник сообщил о взрыве гранаты во дворе дома в Назрани

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Во дворе одного из частных домовладений в Назрани в Республике Ингушетия взорвалась граната, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Примерно в 3 часа ночи 8 января во дворе дома по улице Цороева в городе Назрани, где живёт семья Хазбиевых, произошёл взрыв. По предварительной информации, взорвалась граната», — заявил источник.

В момент взрыва в доме находились люди, но никто из них не пострадал.

Ранее URA.RU передавало, что многоэтажный дом в Кургане был эвакуирован из-за учебной гранаты.

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