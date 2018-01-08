Рогозин сообщил о создании оперативного штаба для обеспечения работы ОПК в условиях санкций

В российской коллегии Военно-промышленной комиссии создали оперативный штаб для обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях усиления санкций. Об этом сообщил в Twitter вице-премьер России Дмитрий Рогозин.