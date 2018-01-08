Рогозин сообщил о создании оперативного штаба для обеспечения работы ОПК в условиях санкций

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В российской коллегии Военно-промышленной комиссии создали оперативный штаб для обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях усиления санкций. Об этом сообщил в Twitter вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«В коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России», — написал Рогозин.

По его словам, штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Бочкарев.

Ранее сообщалось, что Минторг США внёс в чёрный список АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады».

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