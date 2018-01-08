Рогозин сообщил о создании оперативного штаба для обеспечения работы ОПК в условиях санкций
В российской коллегии Военно-промышленной комиссии создали оперативный штаб для обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях усиления санкций. Об этом сообщил в Twitter вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
«В коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России», — написал Рогозин.
По его словам, штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Бочкарев.
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