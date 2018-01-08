Военный эксперт прокомментировал полёт самолёта-разведчика США у побережья Крыма

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Александра Мусаткина
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал разведывательный полёт патрульного противолодочного самолёта ВМС США Boeing P-8A Poseidon над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Крыма.

«Цель очевидна — разведка современной военной инфраструктуры Крыма. А что она мощная — тоже очевидно, российское руководство этого не скрывает. На полуострове находится смешанная авиадивизия, развёрнута мощная межвидовая группировка, в которую входят все компоненты: сухопутный, противовоздушный, противоракетный, авиационный. Крым укреплён и превращён в крепость», — пояснил эксперт.

Ранее ресурс Mil Radar, отслеживающий перемещение военной авиации сообщил, что американский самолёт Boeing P-8A Poseidon Boeing провёл разведывательный полёт вблизи Крыма.

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