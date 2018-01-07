Власти Москвы рассказали о количестве найденных во время реконструкции артефактов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в центре столицы за два года реализации программы по благоустройству «Моя улица» было найдено более 10 тыс. артефактов.

«Любопытный факт: за два года работ на центральных улицах мы нашли больше 10 тыс. артефактов. Только на Биржевой площади собрали полтысячи предметов, самые ранние из которых — XII века. А на Петровке, Сретенке, Волхонке, ещё кое-где сохранили куски исторической брусчатки», — приводит m24.ru слова Собянина.

Ранее в Москве расшифровали стихи на древней персидской чаше, найденной во время раскопок на Биржевой площади в рамках проекта «Моя улица».

В 2017 году телеканал «360» сообщал, что в Москве археологи обнаружили артефакты XVII—XVIII веков.