В Москве перекроют ряд улиц с 10 января

Власти Москвы ограничат движение на нескольких улицах города с 10 января в связи с проведением инженерных работ.

Об этом сообщает m24.ru со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

По имеющейся информации, две полосы перекроют на 2-й Брестской улице от дома 37, стр. 1 до дома 21/27, стр. 2. По одной полосе перекроют на улице Юлиуса Фучика и на Васильевской улице в районе пересечения их со 2-й Брестской.

Отмечается, что ограничения вводятся по 20 февраля, а также с 25 марта по 1 июня.

Кроме того, одну полосу перекроют на улице Гашека от дома 2, стр. 1 до дома 9, стр. 1. Ограничение вводят с 10 по 20 февраля и с 25 марта по 1 июня.

Уточняется, что с 10 января по 1 августа перекроют одну полосу на северо-востоке столицы на Стартовой улице от дома 1, стр. 1 до вл. 79 по Анадырскому проезду из-за реконструкции инженерных сетей.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» писала, что на трёх железнодорожных направлениях остановки электричек перенесут ближе к станциям МЦК.