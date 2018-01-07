Полиция задержала двоих человек после драки в Петербурге

Двое граждан задержаны в связи с массовой дракой, произошедшей в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Как отмечается, они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Сотрудниками полиции задержаны двое граждан, которые изобличены в том, что в результате внезапно возникшей ссоры нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения», — говорится в сообщении.

По данным полиции, драка произошла в субботу, 6 января, на Конюшенной площади. В результате инцидента были госпитализированы восемь человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России.

Ранее ФАН сообщало, что в Пятигорске произошла массовая драка у ночного клуба.