Патриарх Кирилл рассказал, в каком случае наступит конец света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что конец света, о котором говорится в Библии, наступит, когда человеческое общество перестанет быть жизнеспособным и придёт тотальное господство зла.

«В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла», — приводит РИА Новости слова патриарха.

При этом он отметил, что «зло нежизнеспособно» и «система, в которой превалирует зло, не может существовать».

«И если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец», — добавил патриарх.

В ноябре он заявил, что видит в современном мире признаки скорого конца света.