При столкновении маршрутки с троллейбусом в Рязани пострадали девять человек

В пресс-службе Минздрава Рязанской области сообщили, что при столкновении маршрутного такси и троллейбуса в Рязани пострадали девять человек.

«Произошло столкновение маршрутного такси с троллейбусом пятого маршрута. В результате аварии пострадали девять человек, в том числе трое детей. Дети были доставлены в ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, двое взрослых — в БСМП и четверо пациентов — в ОКБ», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Отмечается, что состояние водителя маршрутки оценивается как тяжёлое.

СУ СК России по Рязанской области проверяет обстоятельства аварии.

Ранее портал New Inform сообщал, что иномарка сбила ребёнка и коляску с новорождённым в Рязани.