Замначальника следственного управления МВД по КБР найден мёртвым в своём кабинете

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Заместитель начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии (КБР) найден мёртвым в своём рабочем кабинете.

«...Вечером в... служебном кабинете обнаружено тело заместителя начальника отдела следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской Республике. По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения», — говорится в сообщении на сайте регионального МВД.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Назначена служебная проверка.

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