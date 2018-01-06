Замначальника следственного управления МВД по КБР найден мёртвым в своём кабинете
Заместитель начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии (КБР) найден мёртвым в своём рабочем кабинете.
«...Вечером в... служебном кабинете обнаружено тело заместителя начальника отдела следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской Республике. По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения», — говорится в сообщении на сайте регионального МВД.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Назначена служебная проверка.
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