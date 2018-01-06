Замначальника следственного управления МВД по КБР найден мёртвым в своём кабинете

Заместитель начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии (КБР) найден мёртвым в своём рабочем кабинете.

«...Вечером в... служебном кабинете обнаружено тело заместителя начальника отдела следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской Республике. По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения», — говорится в сообщении на сайте регионального МВД.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Назначена служебная проверка.