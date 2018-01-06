СК проводит проверку по факту смерти женщины в больнице Петербурга

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В Санкт-Петербурге следователи проводят проверку по факту смерти женщины 1937 года рождения в одной из городских больниц. Об этом заявили в пресс-службе СК России по Петербургу.

«Проводится доследственная проверка по факту наступления смерти 5 января 2018 года в одной из больниц Санкт-Петербурга, расположенных на территории Красносельского района города», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело в отношении медицинского работника одной из больниц Калининграда по факту смерти ребёнка.

URA.RU передавало, что следователи начали проверку по факту смерти пациента в коридоре больницы в Аксарке.

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