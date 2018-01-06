Власти Москвы рассказали о пресечении провоза более 17 тысяч единиц оружия в метро за год

В 2017 году более 260 тыс. опасных предметов, включая свыше 17 тыс. единиц оружия, удалось выявить благодаря усилению мер безопасности в Московском метрополитене. Об этом заявил заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«Индивидуальная проверка пассажиров в досмотровых зонах метро в 2017 году помогла выявить более 260 тыс. опасных предметов, запрещённых к провозу в метро, это в три раза больше, чем в предыдущем году», — цитирует Ликсутова РИА Новости.

Он пояснил, что среди выявленных опасных предметов более 17 тыс. единиц различного оружия.

Вице-мэр также отметил, что меры безопасности усилены на всём городском транспорте, а досмотровые зоны функционируют и во время праздников.

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников в обеспечении безопасности на массовых мероприятиях будут задействованы 13 тыс. сотрудников органов внутренних дел и бойцов Росгвардии.

НСН передавала, что по итогам 2017 года Московский метрополитен перевезёт более 2 млрд человек.