ВКС России получили более 70 радиолокационных станций в 2017 году

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Воздушно-космические силы России в 2017 году получили более 70 новейших радиолокационных станций (РЛС).

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что среди полученных РЛС — радиолокационные комплексы средних и больших высот «Небо-М», средних и больших высот «Противник», «Всевысотный обнаружитель», «Сопка-2».

Как подчёркивает ведомство, новое вооружение обладает более высокой боевой эффективностью.

Ранее ФАН передавало, что орбитальный аппарат «Космос-2524» принят на сопровождение наземными средствами слежения Космических войск ВКС.

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