СМИ: В ГИБДД с 1 января сократили 10 тысяч должностей

Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о сокращении штатной численности МВД на 10 тыс. человек затронет только сотрудников ГИБДД.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на внутренний приказ ведомства, который регламентирует исполнение президентского указа.

Отмечается, что сокращения пройдут во всех регионах, однако не затронут сотрудников подразделений, которые занимаются регистрационными действиями и приёмом экзаменов у кандидатов в водители.

Согласно приказу, у попавших под сокращение сотрудников будет возможность перевестись на вакантные должности в другие подразделения ведомства.

По данным издания, всем, кто решит уволиться из МВД, пообещали обеспечить все социальные гарантии.

В конце декабря Путин установил предельную штатную численность сотрудников Министерства внутренних дел России.