На заводе «Lada Ижевск» выпустили 107 тысяч автомобилей в 2017 году

За 11 месяцев 2017 года на заводе «Lada Ижевск» выпустили 107 тыс. легковых автомобилей, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли Удмуртии.

Производительность составила около 30 машин в час. В аналогичный период 2016 года было выпущено 96 тыс. автомобилей. Как отмечается, в 2017 году Ижевский автозавод выпустил пятимиллионную машину. Ей стала Lada Vesta SW Cross. Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что стали известны самые угоняемые автомобили в Санкт-Петербурге и Москве.