На заводе «Lada Ижевск» выпустили 107 тысяч автомобилей в 2017 году

Короткая ссылка
За 11 месяцев 2017 года на заводе «Lada Ижевск» выпустили 107 тыс. легковых автомобилей, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли Удмуртии.

Производительность составила около 30 машин в час.

В аналогичный период 2016 года было выпущено 96 тыс. автомобилей.

Как отмечается, в 2017 году Ижевский автозавод выпустил пятимиллионную машину. Ей стала Lada Vesta SW Cross.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что стали известны самые угоняемые автомобили в Санкт-Петербурге и Москве.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119