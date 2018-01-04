Серийное производство нового поколения Peugeot Expert начнётся в Калуге в 2018 году

Серийное производство нового поколения фургона Peugeot Expert на заводе «ПСМА Рус» в Калуге начнётся в первом квартале 2018 года, сообщает Nation News.

Об этом заявили представители российского офиса французской компании PSA Group.

Пока такие машины импортируются в Россию из Франции. Их производят в городе Севельнорд.

Отмечается, что сначала локализацию на заводе в Калуге планируется зафиксировать на уровне в 50%, но в будущем она будет увеличена.

Ранее URA.RU передавало, что названа марка самого бюджетного автомобиля из продаваемых в России.