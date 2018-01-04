Рогозин прокомментировал заявление Альфа-банка о работе с оборонными предприятиями
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление Альфа-банка об обслуживании предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за «риска санкций». Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», — написал Рогозин в своём Twitter.
Ранее сообщалось, что первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев заявил, что Альфа-банк уведомил оборонные предприятия о прекращении их обслуживания из-за санкций.
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