В Чечне убит начальник территориального отделения полиции

Короткая ссылка
В Чечне убит начальник отделения полиции населённого пункта Автуры отдела МВД России по Шалинскому району. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

«Преступник нанёс полицейскому подлый выстрел в спину, когда он выходил из продовольственного магазина. От полученных огнестрельных ранений полицейский скончался», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, нападение совершил ранее судимый уроженец Шалинского района 1990 года рождения.

Ранее Nation News сообщало, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119