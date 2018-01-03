В Чечне убит начальник территориального отделения полиции

В Чечне убит начальник отделения полиции населённого пункта Автуры отдела МВД России по Шалинскому району. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

«Преступник нанёс полицейскому подлый выстрел в спину, когда он выходил из продовольственного магазина. От полученных огнестрельных ранений полицейский скончался», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, нападение совершил ранее судимый уроженец Шалинского района 1990 года рождения.

Ранее Nation News сообщало, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского.