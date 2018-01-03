В Красноярске спасли упавшего с моста в Енисей мужчину

В Красноярске спасли мужчину, упавшего с Октябрьского моста в Енисей, передаёт kp.ru со ссылкой на КГКУ «Спасатель».

Об инциденте в единую дежурно-диспетчерскую службу сообщили очевидцы. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Пострадавший находился на мелководье у острова Татышев. Спасатели оказали мужчине первую помощь, после чего передали его врачам скорой.

Ранее НСН сообщала, что спасатели заявили о росте числа происшествий на водоёмах Москвы в 2017 году.