Источник: из горящего дома в центре Москвы спасены женщина и ребёнок

В Москве на набережной Академика Туполева в жилом доме произошёл пожар.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Происходит загорание в жилом доме №1/7 на набережной Академика Туполева. Из окон второго или третьего этажа виден открытый огонь», — сказал источник.

В настоящее время спасены два человека — женщина и ребёнок.

По предварительным данным, огонь распространяется на верхние этажи.

Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Пермском крае погибли четыре человека.