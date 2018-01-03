Источник: из горящего дома в центре Москвы спасены женщина и ребёнок
В Москве на набережной Академика Туполева в жилом доме произошёл пожар.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Происходит загорание в жилом доме №1/7 на набережной Академика Туполева. Из окон второго или третьего этажа виден открытый огонь», — сказал источник.
В настоящее время спасены два человека — женщина и ребёнок.
По предварительным данным, огонь распространяется на верхние этажи.
Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Пермском крае погибли четыре человека.
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