В Петербурге станция метро «Комендантский проспект» закрыта из-за подозрительного предмета

В Санкт-Петербурге станция метро «Комендантский проспект» закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Отмечается, что на место вызвали специалистов, которые установят, представляет ли бесхозный пакет какую-либо опасность.

В сообщении говорится, что в настоящее время поезда проезжают станцию без остановки.

В начале декабря ФАН сообщало, что у станции метро «Рыбацкое» в Санкт-Петербурге произошла стрельба.