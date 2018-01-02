В Петербурге станция метро «Комендантский проспект» закрыта из-за подозрительного предмета
В Санкт-Петербурге станция метро «Комендантский проспект» закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета.
Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Отмечается, что на место вызвали специалистов, которые установят, представляет ли бесхозный пакет какую-либо опасность.
В сообщении говорится, что в настоящее время поезда проезжают станцию без остановки.
В начале декабря ФАН сообщало, что у станции метро «Рыбацкое» в Санкт-Петербурге произошла стрельба.
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