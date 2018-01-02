Ущерб от урагана в Углегорском районе Сахалина оценили в 100 млн рублей

Власти Сахалинской области оценили ущерб от урагана в Углегорском районе в 100 млн рублей.

Об этом сообщается на официальном сайте губернатора Сахалинской области во вторник, 2 января.

«Углегорскому району из областного резерва выделено 12 тыс. кв. м кровельного материала. Его хватит на покрытие всех повреждённых крыш домов и социальных объектов. Предусмотрена и финансовая помощь из регионального бюджета. Причинённый ущерб оценивается в 100 млн рублей», — говорится в сообщении.

В конце декабря на Сахалине непогода обесточила около 30 сёл, ещё 13 частично остались без света.